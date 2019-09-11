Прямой эфир

Полиция нашла гревшихся у Вечного огня в Калуге подростков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция Калуги установила личности молодых людей, которые устроили нечто вроде пикника на мемориальных плитах Вечного огня на площади Победы. Ими оказались четверо 19-летних молодых людей и девушка-подросток. Все они приехали в город из Дзержинского района.

Как сообщает газета «Весть» со ссылкой на УМВД по области, молодых людей вызвали в отделения полиции для дачи объяснений своему поступку.

2 сентября в соцсетях распространили видео, как пятеро подростков греются у Вечного огня. Трое из них лежат, а двое сначала греют руки над пламенем, а потом присоединяются к остальным. Запись вызвала шквал возмущенных комментариев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Волочкова назвала мангал с шашлыком «Вечным огнем»
В Саратовской области подростки осквернили Вечный огонь

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019