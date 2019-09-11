Полиция нашла гревшихся у Вечного огня в Калуге подростков

Полиция Калуги установила личности молодых людей, которые устроили нечто вроде пикника на мемориальных плитах Вечного огня на площади Победы. Ими оказались четверо 19-летних молодых людей и девушка-подросток. Все они приехали в город из Дзержинского района.

Как сообщает газета «Весть» со ссылкой на УМВД по области, молодых людей вызвали в отделения полиции для дачи объяснений своему поступку.

2 сентября в соцсетях распространили видео, как пятеро подростков греются у Вечного огня. Трое из них лежат, а двое сначала греют руки над пламенем, а потом присоединяются к остальным. Запись вызвала шквал возмущенных комментариев.