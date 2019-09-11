Лестницу в переулке в центре Севастополя отремонтируют за 6 млн рублей

В Севастополе приступили к ремонту лестницы в Крепостном переулке. На ее аварийное состояние часто жаловались жители города.

Как уточняет онлайн-издание «Новый Севастополь», стоимость ремонтных работ составляет 6,2 млн рублей. Их должны завершить до конца 2019 года. Подрядчиком выступил индивидуальный предприниматель Олег Шкуропат. Ему удалось выиграть тендер в апреле.

В августе сообщалось, что в Севастополе до конца года откроют первый в городе детский сад с бассейном. Сейчас здание ремонтируют, а после в нем появится специальное помещение для занятий детей плаванием.