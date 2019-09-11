Крестный ход «За трезвость» пройдет в Липецке

В Липецке в субботу, 14 сентября, состоится крестный ход «За трезвость». Благословение на его проведение дал высокопреосвященнейший митрополит Липецкий и Задонский Арсений.

Как уточняет GOROD48, участники пройдут от храма преподобного Сергия Радонежского по улицам Политехническая, Бехтеева, Славянова и Замятина вокруг микрорайона Университетский. Перед началом крестного хода в храме преподобного Сергия Радонежского будет совершен молебен перед иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша».

Инициатором мероприятия выступает Липецкое православное общество «Трезвение». Оно пройдет в рамках проекта «Трезвись и бодрствуй». Его поддержали международный грантовый конкурс «Православная инициатива», Фонд президентских грантов и региональное управления здравоохранения.

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