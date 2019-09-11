Истребитель совершил экстренную посадку под Пермью во время учений

Истребитель МиГ-31БМ во время учений экстренно сел на аэродроме Большое Савино в Пермском крае в связи с возгоранием двигателя. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

Уточняется, что во время инцидента никто не пострадал.

По информации агентства, утром 11 сентября завершились учения по комплексному боевому применению сверхзвуковых высотных истребителей МиГ-31БМ и истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Пермском крае и Челябинской области с участием более 20 самолетов.

МиГ-31БМ оснащен современной системой управления, дальность обнаружения цели достигает 320 км, радиус поражения — 280 км. Самолет способен одновременно сопровождать до 10 воздушных целей.

24 июня сообщалось, что два истребителя ВВС Германии упали на севере страны. Самолеты Eurofighter могли столкнуться в воздухе в районе озера Мюриц федеральной земли Мекленбург. Пилотам удалось катапультироваться.