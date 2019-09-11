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В башкирском Благовещенске рассказали о нападении «неизвестного зверя»

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Жители города Благовещенска в Башкирии пожаловались на неизвестное животное, которое нападает на их домашних животных. Инцидент зафиксирован в одном из домашних хозяйств.

По словам местной жительницы, зверь убил 14 кроликов и 20 куриц. Тела при этом обескровлены и выпотрошены, пишет ИА «МедиаКорСеть». Женщина называет хищника «чупакаброй, высасывающей кровь».

4 сентября сообщалось о том, что в одном из сел Тюменской области волки растерзали около десятка овец, когда те были на выпасе. Обглоданные кости были прикопаны в землю.

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