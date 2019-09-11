Синоптики предупредили о похолодании в Москве

В выходные температура воздуха в Москве понизится до +13 градусов. Также ожидаются повышенная облачность и кратковременные дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Возможно, и во второй половине пятницы уже произойдет смещение холодного фронта и понижение температуры примерно на –-5 градусов», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Он отметил, что в субботу, 14 сентября, днем будет около +14–19 градусов тепла, а в воскресенье уже похолодает до +13 градусов. Также данную информацию подтвердил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В выходные мы будем перенесены из жаркого июля в настоящий дождливый, ветряный сентябрь», — сказал он журналистам «РИА Новости».

По словам Тишковца, в выходные на бабьем лете «можно будет поставить точку».

В среду, 11 сентября, в Москве ожидается до +25 градусов тепла, пишет «Газета.ру».

10 сентября замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов заявил, что в этом году в московском регионе прогнозируется достаточно теплая осень и задержка начала зимы. Также ученый призвал не удивляться теплой осени, поскольку теперь это уже не аномалия, а российский климат.