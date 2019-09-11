Пресс-конференция по случаю осеннего московского велофестиваля

«Росконтроль» нашёл в зернистом твороге кишечную палочку. Её обнаружили у двух производителей. Ещё в нескольких образцах превышено содержание дрожжей. Впрочем, «Росконтроль» — организация частная, со своими критериями оценки качества, не всегда совппадющими с государственными. У производителей много вопросов к методике, которую использует компания.