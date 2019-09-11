Названа причина пожара на складе ГСМ под Нижним Новгородом

ГУ МЧС по Нижегородской области обнародовало предварительную причину пожара в Кудьминской промышленной зоне Богородского района. Возгорание могло возникнуть из-за аварийного режима работы электрооборудования.

Как сообщили ИА «НьюсНН» в ведомстве, вероятно, пожар произошел на ООО «Святогор». Он начался вечером во вторник, 10 сентября. Загорелся ангар, предназначенный для хранения масла.

Всего сгорело пять строений: бытовое помещение, кирпичный и металлический склады, два административных здания. Горели емкости с маслом на открытой площадке и три автомобиля. Общая площадь пожара составила 5 тыс. кв. м. Его тушили более восьми часов.

В операции были задействованы 128 человек и 37 единиц техники. К месту происшествия направили два пожарных поезда. В результате случившегося пострадали два сотрудника предприятия, которые пытались тушить огонь. Один из них госпитализирован.