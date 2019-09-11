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Дороги в Симферополе отремонтировали в рамках нацпроекта на 80%

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Дорожные службы Симферополя завершили ремонт 14 из 18 участков, вошедших в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году. Об этом сообщила глава городской администрации Наталья Маленко. Сейчас дороги принимают соответствующие службы. На трех улицах частично приступили к ремонту, а на одной его еще не начинали, пока лишь оборудуют тротуары.

Как уточняет ИА «Крыминформ», в июле администрация Симферополя опубликовала схему ремонта дорог, который запланирован до конца этого года. Там были показаны участки капитального ремонта на деньги, выделенные из Резервного президентского фонда. Кроме того, были обозначены работы в рамках реализации соответствующего нацпроекта.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев во время совещания о ходе реализации нацпрограмм в Крыму призвал ускорить процесс осваивания средств, выделенных на нацпроекты. Речь шла о таких нацпроектах, как «Образование», «Здравоохранение» и «Культура».

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