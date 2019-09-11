Уфа готовится к фестивалю меда

В Уфе в субботу, 14 сентября, состоится фестиваль «Башкирский мед». Основные события запланированы на площади имени Ленина в центре столицы Башкирии.

Там, в частности, организуют продажу различных сортов меда, продукции пчеловодства и апитерапии. Также будет работать выездная ветеринарная лаборатория, в которой можно определить и оценить качество меда.

В рамках мероприятия проведут конкурсы среди пчеловодов. Лучших выберут в номинациях «Самый лучший мед», «Высокое качество продукции пчеловодства», «Лучший мед по оценке гостей фестиваля», «Семейная династия пчеловодов», пишет ИА «Башинформ».

В конце августа сообщалось о решении властей Башкирии развивать в республике «медовый туризм».