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Уфа готовится к фестивалю меда

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В Уфе в субботу, 14 сентября, состоится фестиваль «Башкирский мед». Основные события запланированы на площади имени Ленина в центре столицы Башкирии.

Там, в частности, организуют продажу различных сортов меда, продукции пчеловодства и апитерапии. Также будет работать выездная ветеринарная лаборатория, в которой можно определить и оценить качество меда.

В рамках мероприятия проведут конкурсы среди пчеловодов. Лучших выберут в номинациях «Самый лучший мед», «Высокое качество продукции пчеловодства», «Лучший мед по оценке гостей фестиваля», «Семейная династия пчеловодов», пишет ИА «Башинформ».

В конце августа сообщалось о решении властей Башкирии развивать в республике «медовый туризм».

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