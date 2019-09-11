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Судья предложила вернуть прокурору «дело Серебренникова»

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Судья предложил вернуть прокурору дело режиссера Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищениях в «Седьмой студии». Об этом сообщает «РИА Новости» из зала Мещанского суда Москвы в среду, 11 сентября.

«В связи с нарушениями предлагаю вернуть дело прокурору», — заявила судья Ирина Аккуратова.

Гособвинение выступило против передачи дела в прокуратуру. «Я не вижу противоречий в предъявленном обвинении», — сказал прокурор. Он добавил, что планирует поставить под сомнение проведенную ранее экспертизу.

16 августа суд огласил результат экспертизы по делу о хищении 133 млн рублей, выделенных из госбюджета на развитие театрального проекта «Платформа». Специалисты пришли к выводу, что реализация такого проекта должна была стоить в районе 260 млн рублей (более 300 млн рублей с учетом налогов). Государство же за весь период выделило на него 216 млн рублей. Эксперты подсчитали, что «Седьмая студия» сэкономила около 80 млн рублей.

По данным следствия, Серебренников, генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, продюсер Екатерина Воронова, гендиректор Юрий Итин, главный бухгалтер Нина Масляева и начальник департамента Минкультуры Софья Апфельбаум в 2011–2014 годах похитили 133 млн из 214 млн рублей, выделенных Минкультуры на развитие «Платформы». Масляева признала вину. Остальные отрицают вину. Они утверждают, что государственные деньги тратились только на проекты. Все фигуранты, в том числе режиссер, были освобождены под подписку о невыезде. Суд вернул в прокуратуру дело против Масляевой для устранения нарушений.

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