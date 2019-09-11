Министр нефти Венесуэлы посетит Россию в октябре

Министр нефтяного ведомства Венесуэлы Мануэль Кеведо заявил, что посетит Россию в октябре. Об этом в среду, 11 сентября, министр сообщил журналистам ТАСС во время Мирового нефтяного конгресса в Абу-Даби.

Он добавил, что встречи возможны как на министерском уровне, так и с руководством «Роснефти».

Кеведо также сообщил, что венесуэльская нефтегазовая компании PDVSA зарегистрировала представительство в Москве, а вице-президент компании специально для этого приезжала в столицу.

По словам Кеведо, штат нового офиса в Москве будет небольшим. «Около половины персонала от того, что было в предыдущем офисе», — отметил министр.

29 марта министр энергетики России Александр Новак заявил, что планирует обсудить со своим венесуэльским коллегой Мануэлем Кеведо увеличение поставок нефти из латиноамериканской республики. Встреча была запланирована на начало апреля, но, как стало известно потом, Кеведо не смог приехать в Россию для обсуждения этого вопроса.