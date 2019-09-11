Пресс-конференция по случаю осеннего московского велофестиваля. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в среду, 11 сентября, проходит пресс-конференция, посвященная проведению первого осеннего московского велофестиваля и любительской велогонки Sputnik Criterium.
Мероприятие состоится 15 сентября при поддержке департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. В ходе пресс-конференции участники расскажут о подготовке к проведению велофестиля, программе, а также развитии велосипедной инфраструктуры.
В пресс-конференции участвуют:
- Алексей Митяев, представитель оргкомитета фестиваля, советник руководителя департамента транспорта Москвы;
- Александр Гривняк, генеральный директор ГКУ «Администратор московского парковочного пространства»;
- Юлия Потапова, руководитель проектов департамента транспорта Москвы;
- Игорь Струтинский, президент Национальной ассоциации любителей и ветеранов велоспорта;
- Анна Лебедева, руководитель столичного велопроката «Велобайк».