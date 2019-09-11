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Пресс-конференция по случаю осеннего московского велофестиваля. Трансляция

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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В пресс-центре МИЦ «Известия» в среду, 11 сентября, проходит пресс-конференция, посвященная проведению первого осеннего московского велофестиваля и любительской велогонки Sputnik Criterium.

Мероприятие состоится 15 сентября при поддержке департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. В ходе пресс-конференции участники расскажут о подготовке к проведению велофестиля, программе, а также развитии велосипедной инфраструктуры.

В пресс-конференции участвуют:

  • Алексей Митяев, представитель оргкомитета фестиваля, советник руководителя департамента транспорта Москвы;
  • Александр Гривняк, генеральный директор ГКУ «Администратор московского парковочного пространства»;
  • Юлия Потапова, руководитель проектов департамента транспорта Москвы;
  • Игорь Струтинский, президент Национальной ассоциации любителей и ветеранов велоспорта;
  • Анна Лебедева, руководитель столичного велопроката «Велобайк».
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