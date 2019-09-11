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Рябков анонсировал ответные меры на санкции США против сотрудников СК

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Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин
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Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета. Об этом в среду, 11 сентября, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

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По его словам, введенные со стороны США ограничительные меры являются продолжением «полностью дискредитирующей себя, провальной линии», которая предполагает, что Москва «прогнется» под санкционным нажимом.

«Но этого не будет. И мы, разумеется, соответствующим образом расширим наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам», — цитирует Рябкова ТАСС.

Также дипломат обратил внимание на появившиеся в конце августа в СМИ сообщения о невыдаче российских виз американским сенаторам, которые на самом деле были включены в ограничительные списки на въезд в Россию. По его словам, как только власти США откажутся от своих санкционных списков, РФ поступит аналогичным образом.

10 сентября сообщалось, что США ввели санкции против двух сотрудников СК из Сургута. Речь идет о руководящих работниках сургутского управления ведомства. Их зовут Владимир Ермолаев и Степан Ткач. Санкции связаны с делом о запрете в России религиозной организации «Свидетели Иеговы».

В конце августа сенатор-республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи также планировали посетить Россию в составе двухпартийной делегации американского конгресса. Позже они заявили, что им было отказано в получении въездных виз. В российском МИДе, в свою очередь, уточнили, что эти законодатели не обращались за визами, и подчеркнули, что они находятся в «стоп-листе», который стал ответом на аналогичный шаг Вашингтона в отношении представителей России.

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