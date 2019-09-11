Рябков анонсировал ответные меры на санкции США против сотрудников СК

Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета. Об этом в среду, 11 сентября, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, введенные со стороны США ограничительные меры являются продолжением «полностью дискредитирующей себя, провальной линии», которая предполагает, что Москва «прогнется» под санкционным нажимом.

«Но этого не будет. И мы, разумеется, соответствующим образом расширим наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам», — цитирует Рябкова ТАСС.

Также дипломат обратил внимание на появившиеся в конце августа в СМИ сообщения о невыдаче российских виз американским сенаторам, которые на самом деле были включены в ограничительные списки на въезд в Россию. По его словам, как только власти США откажутся от своих санкционных списков, РФ поступит аналогичным образом.

10 сентября сообщалось, что США ввели санкции против двух сотрудников СК из Сургута. Речь идет о руководящих работниках сургутского управления ведомства. Их зовут Владимир Ермолаев и Степан Ткач. Санкции связаны с делом о запрете в России религиозной организации «Свидетели Иеговы».

В конце августа сенатор-республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи также планировали посетить Россию в составе двухпартийной делегации американского конгресса. Позже они заявили, что им было отказано в получении въездных виз. В российском МИДе, в свою очередь, уточнили, что эти законодатели не обращались за визами, и подчеркнули, что они находятся в «стоп-листе», который стал ответом на аналогичный шаг Вашингтона в отношении представителей России.