Новак подтвердил согласованную дату трехсторонних консультаций по газу

Россия готова провести 19 сентября трехсторонние консультации по газу с Европейской комиссией и Украиной, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак в среду, 11 сентября.

«Будем считать эту дату согласованной, мы готовы провести консультации», — заявил министр, отвечая на вопрос, согласна ли РФ провести трехсторонние консультации РФ–ЕК–Украина 19 сентября. Его слова передает «РИА Новости».

Ранее 9 сентября о том, что трехсторонняя встреча по газу в формате Россия–ЕС–Украина на уровне министров энергетики пройдет 19 сентября в Брюсселе, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце этого года заканчивается контракт и на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения.

Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.