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Тверская область присоединится к экомарафону «Переработка»

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Этап всероссийского экомарафона «Переработка» пройдет в Тверской области с 23 сентября по 15 октября 2019 года. Его девиз «Сдай макулатуру — спаси дерево!». Марафон направлен на возрождение традиции собирать макулатуру и сохранение лесных ресурсов. Акция успешно проходит в 43 городах России.

Экомарафон организован как соревнования между городами и районами области. Победители получают благодарности и ценные призы. По итогам акции будет составлен «зеленый рейтинг» региона. В Тверской области участие в этой экологической акции будут принимать учебные заведения, предприятия и общественные организации.

Как отмечают «Тверские ведомости», половину Верхневолжья покрывают леса — всего более 4,8 млн га. Работа по их сохранению в регионе ведется, в том числе и в рамках реализации нацпроекта «Экология».

В конце августа сообщалось, что активистов Тверской области отметили грантом на шестой смене форума «Экосреда — экология» V Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

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