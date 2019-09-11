Рябков назвал нелегитимными заявления США о санкциях против «Роснефти»

Заявления США о возможности новых санкций против «Роснефти» из-за работы в Венесуэле и Иране нелегитимны. Об этом в среду, 11 сентября, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Но мы не боимся никаких санкций, «Роснефть» давно уже под санкциями», — приводит его слова «РИА Новости».

Введение санкций против «Роснефти» 10 сентября допустил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс. По его словам, компания «помогает Венесуэле и получает от этого прибыль».

В тот же день «Роснефть» опубликовала сообщение, в котором говорится, что все операции по поставке венесуэльской нефти производятся в рамках заключенных до введения санкций контрактов и имеют лишь один интерес — обеспечение возврата ранее сделанных инвестиций.