Майор полиции обнаружен мертвым на юге Красноярского края

Служебная проверка начата по факту смерти начальника полиции одного из отделений в Курагинском районе Красноярского края. Об этом в среду, 11 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

«Начата служебная проверка по факту смерти сотрудника. Устанавливаются все обстоятельства», — заявили в ведомстве.

По предварительной информации, причиной смерти сотрудника МВД 1977 года рождения является суицид, не связанный со служебной деятельностью.

«Он реально болел, лежал в больнице», — сообщили в главке.

8 августа сообщалось, что в Калининграде нашли мертвым сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району. По данным Следственного комитета, смерть 40-летнего капитана полиции наступила из-за огнестрельного ранения. По данным источников, мужчина находился в дежурной части в нерабочее время.