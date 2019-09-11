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Жительница Новосибирска нашла в колбасе обручальное кольцо

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В Новосибирске женщина нашла в батоне колбасы обручальное кольцо. Драгоценность находилась в сервелате от «Омского бекона».

Как рассказала сама женщина, чьи слова приводит altapress.ru, она собиралась приготовить оливье, начала резать колбасу, но нож буквально застрял в ней. Выяснилось, что там было обручальное кольцо.

Сибирячка написала жалобу в Роспотребнадзор. Она настаивает на том, чтобы ведомство проверило все продукты, продающиеся в супермаркете, где была куплена колбаса «с сюрпризом». Само кольцо она решила оставить себе.

Ранее специалисты Роскачества рассказали, как выбрать качественную и натуральную колбасу. В частности, они поясняют, что означают добавки, начинающиеся с буквы «Е».

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