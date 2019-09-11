В штаб-квартире Apple прошла презентация новой продукции компании

Корпорация Apple представила три новых смартфона: iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Линейка выполнена в 10 цветах, в том числе желтом и лавандовом. В новинках: тройная камера, супербыстрый процессор, мощное железо и улучшенный аккумулятор. Фанаты Apple уже могут занимать место в очереди за новинками. Старт продаж — 20 сентября, цена iPhone 11 — от 60 тыс. рублей. За флагман Pro Max придется выложить от 100 до 132 тыс. рублей.