В Москве упростили процедуру получения СНИЛС

Получить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в день обращения теперь можно во всех центрах госуслуг «Мои документы» в Москве. Ранее такая услуга была доступна только в 22 из них, сообщается в среду, 11 сентября, на сайте мэра столицы.

«Страховой номер присваивают заявителю сразу в день обращения. Для этого нужно только иметь при себе паспорт (а детям до 14 лет — свидетельство о рождении)», — цитируют в сообщении слова исполняющей обязанности заместителя директора центров госуслуг Москвы Татьяны Порецковой.

Кроме того, страховой номер индивидуального лицевого счета также можно получить в отделениях Пенсионного фонда России, через работодателя при устройстве на работу либо с помощью портала госуслуг.

Центры госуслуг в Москве работают ежедневно с 8:00 до 20:00, а флагманские офисы ЦАО и ЮЗАО, а также Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.

В апреле сообщалось, что в России больше не будут выдавать бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования. Теперь всем, кто становится застрахованным или зарегистрированным лицом, просто открывается номер лицевого счета, по которому можно получить все необходимые услуги — как государственные, так и муниципальные. При этом ранее выданные свидетельства менять не нужно, так как они продолжают оставаться действительными.