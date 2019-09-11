Минпромторг оценил рост цен на автомобили из-за повышения утильсбора

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокомментировал возможное повышение утилизационного сбора на автомобили. По его словам, планирующаяся индексация сбора «обусловлена уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля».

Министр отметил, что, несмотря на предлагаемое увеличение ставок более, чем на 120% в стоимости автомобилей, доля утильсбора останется в пределах 1,5-2%, передает ТАСС.

10 сентября стало известно, что Минпромторг направил в правительство РФ предложение о повышении ставки утилизационного сбора с 1 января. Ставка может в среднем повыситься на 80%, а в легковом сегменте — на 110%.

Ожидается, что минимальная индексация затронет машины с двигателем объемом меньше 1 л — около 46%. При этом сильнее всего ставка вырастет для автомобилей с двигателем более 3,5 л — на 145%.

При этом указывалось, что повышение обусловлено стремлением сохранить нагрузку на импорт автомобилей после снижения ввозных пошлин в сентябре.

Утилизационный сбор был введен в 2012 году. Изначально его платили только импортеры автомобилей, но спустя два года он распространился на рынок в целом.

В 2018 году ставка была повышена, рост в среднем составил 15%. Однако по отдельным позициям он достиг 90%. Плата является гарантией, что автомобиль по окончании эксплуатации будет утилизирован.

16 августа сообщалось, что в Госдуме предложили проработать вопрос о «законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших «предельных сроков эксплуатации».