Международный автомобильный салон во Франкфурте представил новинки
Международный автосалон во Франкфурте открылся множеством ярких новинок. Сейчас смотр доступен только для представителей СМИ, но уже 12 сентября будет открыт для широкой общественности.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Международный автосалон во Франкфурте открылся множеством ярких новинок. Сейчас смотр доступен только для представителей СМИ, но уже 12 сентября будет открыт для широкой общественности.
Подробнее — в сюжете «Известий».