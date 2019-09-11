Трамп на год продлил санкции за «иностранное вмешательство в выборы»

Американский президент Дональд Трамп еще на год продлил режим санкций за «иностранное вмешательство в выборы в США», который был введен год назад. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу белого дом.

12 сентября 2018 года Трамп подписал исполнительный указ об ответственности за вмешательство в выборы в Соединенных Штатах. Он предусматривает введение санкций против иностранных лиц и организаций, которых американские спецслужбы заподозрят во вмешательстве в выборы, в частности, с помощью кибератак. Отдельно отмечалось, что указ не направлен против каких-то конкретных стран.

Тогда вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал американского лидера настоящим героем в борьбе с ветряными мельницами, а его указ об автоматическом введении ряда санкций за вмешательство в американские выборы, если Госдепартамент и служба разведки смогут представить доказательства, — паранойей.

В США после победы на президентских выборах Дональда Трампа в ноябре 2016 года началось расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборный процесс. В конце марта текущего года минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.