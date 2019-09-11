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Британский генерал предупредил о новом соперничестве с Россией

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Фото: alchetron.com
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Глава объединенного командования вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс заявил, что чрезвычайному комитету правительства Великобритании COBRA необходимо перейти на круглогодичный режим работы, так как Россия якобы угрожает возобновить The Great Game («Большая игра» — геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в XIX — начале XX веков). Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

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По словам Сандерса, реакция на отравление британского шпиона и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии была очень эффективной в прошлом году. Она стала хорошим примером того, как разные ведомства объединились перед лицом кризиса, однако теперь необходим постоянный национальный орган, который будет немедленно реагировать на подобные события.

«Создание ситуационного центра или механизма за пределами COBRA и кризисных центров, которые у нас есть на данный момент, является важной частью повышения устойчивости Великобритании к стратегическим угрозам, с которыми мы сталкиваемся», — заявил генерал Сандерс.

Он отметил, что такие страны как Россия и Китай угрожают «новой формой «Большой игры», но уже на стероидах», а также пояснил, что Великобритания находится под ежедневной угрозой в киберпространстве.

COBRA расшифровывается как Cabinet Office Briefing Room A («Комната "А" заседаний кабинета министров») — чрезвычайный правительственный комитет, который занимается координацией действий органов британского правительства в случаях региональных или национальных кризисов, а также во время зарубежных событий, которые имеют серьезные последствия для страны.

Британский шпион и экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон заявил об использовании нервно-паралитического вещества «Новичок», которое якобы производилось в России, и обвинил в произошедшем Москву.

Российская сторона неоднократно отвергала обвинения и указывала на их бездоказательность.

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