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Александру Розенбауму успешно удалили опухоль в московской клинике

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Музыканта Александра Розенбаума успешно прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П.А. Герцена. Об этом со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что у заслуженного артиста России была диагностирована онкология. Операцию по удалению опухоли он перенес успешно.

2 сентября в СМИ появилась информация о том, что у 67-летнего певца произошло острое нарушение мозгового кровообращения, из-за чего он был госпитализирован. Продюсер артиста Белла Купсина тогда пояснила, что Розенбаум перенес плановую операцию. Позже она пояснила, что исполнитель чувствует себя хорошо и в скором времени планирует вернуться к творческой деятельности.

По информации на официальном сайте артиста, его первое выступление состоится 21 сентября в Санкт-Петербурге. Александр Розенбаум известен исполнением романсов и авторской песни, записал более 30 альбомов.

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