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Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

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Суд Евросоюза отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL в связи с тем, что оно было якобы принято с нарушением принципа энергетической солидарности. Об этом сообщила пресс-служба судебной инстанции.

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Газопровод, принимающий газ из «Северного потока» в Германии, долгое время был загружен не полностью из-за регуляторных ограничений OPAL. В октябре 2016 года Еврокомиссия ободрила расширение доступа «Газпрома» к OPAL. Однако в декабре 2016 года власти Польши и компания PGNiG подали жалобы в европейский суд, заявив, что создает угрозу принципу диверсификации поставок, пишет «РИА Новости».

Суд ЕС постановил, что Еврокомиссия, принимая решение об увеличении используемой мощности газопровода OPAL, учитывала только влияние на безопасность поставок в ЕС в целом, но не рассматривала влияние, оказываемое на Польшу, то есть принято без учета энергетической солидарности.

Трубопровод OPAL является сухопутным продолжением «Северного потока» и доставляет газ из России в Европу, минуя транзитные страны. Топливо поставляется в Германию до границы с Чехией, напоминает «Федеральное агентство новостей». Долгое время «Газпром» мог использовать лишь 50% мощностей OPAL, после чего компания попросила предоставить полный доступ, так как она является единственным поставщиком газа в «Северный поток».

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