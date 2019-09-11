Трамп консультировался с Макмастером при назначении шефа Пентагона

Президент США Дональд Трамп с осени 2018 года конфиденциально звонил и просил совета по важным вопросам у предшественника Джона Болтона на посту помощника по нацбезопасности — Герберта Макмастера. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила телекомпания NBC.

Первый звонок Трамп сделал год назад. Он признал, что ему не хватает Макмастера на посту нацбезопасности. Президент спрашивал совета по различным вопросам, в том числе о наиболее подходящей кандидатуре на пост министра обороны США.

Об отставке Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности стало известно ранее 10 сентября. Как написал в своем Twitter американский президент Дональд Трамп, причиной увольнения стали разногласия. Теперь исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности станет Чарли Каппермен, который ранее был заместителем Болтона.

В апреле издание Bloomberg отмечало, что Болтон находится на посту советника Трампа дольше всех своих предшественников. Утверждалось, что именно Болтон выступал за наложение санкций на Иран, смещение Николаса Мадуро с поста лидера Венесуэлы, сохранение американских военных в Сирии и ведение более жесткой политики в отношении России.