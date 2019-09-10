Apple представила новые модели iPhone и назвала их стоимость

Американская корпорация Apple представила новые смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max и назвала их стоимость, которая в России будет начинаться от 59 990 рублей.

Ничего инновационного в новых моделях нет, однако iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max получили тройную камеру в квадратном блоке. Все три модуля получили датчики на 12 Мп. Теперь в смартфонах установлены обычная, телефото и широкоугольная камеры, причем объективы в смартфонах очень сильно выступают над корпусом.

Кроме того, благодаря новому режиму Night Mode, iPhone 11 сможет снимать качественные фотографии в темных помещениях. Основная камера также снимает видео в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Фронтальная камера получила возможность записывать видео в режиме замедленной съемки.

iPhone 11 с дисплеем Liquid Retina будет доступен в фиолетовом, зеленом, желтом, черном, белом цветах и цвете PRODUCT (RED) с памятью 64, 128 и 256 ГБ. Его цена стартует от 59 990 рублей. iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будут доступны в четырех цветах: темно-зеленый, серебристый, золотой и «серый космос» с памятью 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ, их цена — от 89 990 рублей.

Также в компании сообщили, что представленные смартфоны получили процессор A13, который, как предполагается, станет самым быстрым в истории, пишет «Газета.ру». Он, по данным разработчиков, способен осуществлять более триллиона операций в секунду.

Также, 10 сентября, Apple представила новую модель смарт-часов AppleWatch. Как заявляет производитель, новый девайс «никогда не спит», потому что оснащен функцией постоянно включенного дисплея. Раньше для включения гаджета пользователь должен был самостоятельно на него нажать.