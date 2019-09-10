Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отправил в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом он во вторник, 10 сентября, написал на своей странице в Twitter.

По словам американского лидера, накануне он проинформировал Болтона о том, что в Белом доме больше не нуждаются в его услугах. При этом Трамп выразил ему благодарность и заявил, что назовет имя нового советника по нацбезопасности на следующей неделе. До этого момента исполняющим обязанности советника назначен Чарли Каппермен.

Уточняется, что заявление об отставке было положено Болтону на подпись уже утром. При этом, по словам госсекретаря США Майкла Помпео, Болтон не подал в отставку сам, а был уволен Трампом. Помпео подчеркнул, что с уходом Болтона внешняя политика США останется прежней.

Еще в апреле издание Bloomberg отмечало, что Болтон дольше всех своих предшественников находится на посту советника Трампа, хотя их взгляды часто расходятся. Утверждалось, что именно Болтон выступал за наложение санкций на Иран, смещение Николаса Мадуро с поста лидера Венесуэлы, удержание военного контингента в Сирии и ведение более жесткой политики в отношении России.

«Трампу абсолютно не нравятся усы Болтона. Однажды на рождественской елке в холодную ноябрьскую ночь он пошутил, что если бы Болтон был рядом, можно было бы погреться его усами. <…> Трамп ценит в Болтоне его знания, умения и знакомства», — говорилось в материале.

Ранее в мае Трамп рассказывал, что Болтон пользуется репутацией «ястреба», а сдержать его нрав удается только самому главе Белого дома. Американский лидер заявлял, что Болтон придерживается жесткой позиции по многим вопросам, но говорил, что «это нормально».

В августе и сентябре Болтон посетил с рабочими визитами Украину и Белоруссию. СМИ называли эту поездку в Минск признаком смягчения отношений между странами. В Киеве Болтон обещал решить вопрос о военной поддержке, хотя источники утверждают, что сам Трамп раздумывал о приостановке военной помощи Украине. Кроме того, Болтон допускал присоединение США к переговорам в «нормандском формате» об урегулировании конфликта в Донбассе.