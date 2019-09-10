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Трамп выразил готовность встретиться с руководством Ирана

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Фото: TASS/Zuma
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Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американский лидер Дональд Трамп готов к переговорам с президентом Ирана Хасаном Рухани без предварительных условий, но придерживается линии на оказание максимального давления на Тегеран. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает ТАСС.

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«Президент Дональд Трамп, госсекретарь Майкл Помпео и я полностью придерживаемся линии на оказание максимального давления (на Иран. — Ред.). Мы ввели против Ирана столько санкций, сколько [не вводили] в отношении кого-либо. Это абсолютно работает», — отметил Мнучин.

6 сентября в США заявили, что Вашингтон стремится преодолеть возникшую напряженность в отношениях с Тегераном посредством дипломатии.

4 сентября минфин США объявил о расширении санкций по Ирану. В американском ведомстве отметили, что вносят в списки 16 компаний и девять физических лиц, а также шесть танкеров.

По словам спецпредставителя США по региону Брайана Хука, американские власти не намерены останавливать процесс введения санкций против Тегерана. Он отметил, что главная цель ограничений — вынудить Иран начать переговоры по ядерной и ракетной проблеме.

3 сентября сообщалось, что США ввели санкции против иранских ведомств — космического агентства, центра исследования космоса и института астронавтики. Отмечалось, что попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Отношения США и Ирана остаются напряженными после того, как в 2018 году Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Этот договор подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

США возобновили санкции в отношении Ирана, в ответ на это Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

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