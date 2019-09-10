Семейный театральный фестиваль прошел в Калуге

В Инновационном культурном центре Калуги прошел однодневный семейный театральный фестиваль «Один день вместе с театром». Проект привезли в город режиссер МХТ имени Чехова Николая Скорика и его Молодежный экспериментальный театр-мастерская.

В программе были: спектакль «Сказки на всякий случай», рок-опера «Вуб», концерт московской группы «Дирижабльстрой», мастер-классы по сценической речи и движению, по озвучиванию роликов и импровизации. Об этом сообщает газета «Весть». Коллектив Инновационного культурного центра принял участие в эксперименте столичных коллег.

Как стало известно в конце августа, Театр юного зрителя построят на территории Калуги. Он расположится на месте, где сейчас находится крытый рынок. Планируется обустроить открытую сцену на улице в стороны нынешнего парка.