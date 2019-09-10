Бывшего вице-губернатора Кубани Копайгородского избрали мэром Сочи

Бывшего вице-губернатора Кубани Алексея Копайгородского избрали мэром города Сочи. Об этом 10 сентября сообщает корреспондент ТАСС из зала горсобрания.

«По итогам тайного голосования комиссия решила избрать Копайгородского Алексея Сергеевича главой города Сочи», — заявил председатель счетной комиссии.

Кандидатуру Копайгородского депутаты поддержали единогласно, в его пользу были засчитаны 44 голоса. Новый мэр поблагодарил проголосовавших за поддержку и отметил, что все они настроены на результат. «Будем опираться на вас, жителей, будем оперативно решать вопросы», — подытожил он.

Нового главу города впервые избирали на конкурсной основе, до этого мэр Сочи определялся путем народного голосования. Кандидатуры претендентов на пост рассматривала конкурсная комиссия — она проверяла достоверность документов и проводила индивидуальные собеседования. Из 18 заявленных участников на заседание комиссии не явились двое, 14 кандидатам было отказано после проверки документов, индивидуальное собеседование прошли трое. К участию в тайном голосовании были допущены Копайгородский и бизнесмен Андрей Донченко.

Алексей Копайгородский c 2015 года был заместителем директора регионального департамента внутренней политики, а с 2016-го занимал должность вице-мэра Краснодара. В сентябре 2017 года Копайгородский был утвержден на должность заместителя губернатора Краснодарского края, занимался курированием внутренней и кадровой политики и вопросами региональной безопасности.

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