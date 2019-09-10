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Бывшего вице-губернатора Кубани Копайгородского избрали мэром Сочи

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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Бывшего вице-губернатора Кубани Алексея Копайгородского избрали мэром города Сочи. Об этом 10 сентября сообщает корреспондент ТАСС из зала горсобрания.

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«По итогам тайного голосования комиссия решила избрать Копайгородского Алексея Сергеевича главой города Сочи», — заявил председатель счетной комиссии.

Кандидатуру Копайгородского депутаты поддержали единогласно, в его пользу были засчитаны 44 голоса. Новый мэр поблагодарил проголосовавших за поддержку и отметил, что все они настроены на результат. «Будем опираться на вас, жителей, будем оперативно решать вопросы», — подытожил он.

Нового главу города впервые избирали на конкурсной основе, до этого мэр Сочи определялся путем народного голосования. Кандидатуры претендентов на пост рассматривала конкурсная комиссия — она проверяла достоверность документов и проводила индивидуальные собеседования. Из 18 заявленных участников на заседание комиссии не явились двое, 14 кандидатам было отказано после проверки документов, индивидуальное собеседование прошли трое. К участию в тайном голосовании были допущены Копайгородский и бизнесмен Андрей Донченко.

Алексей Копайгородский c 2015 года был заместителем директора регионального департамента внутренней политики, а с 2016-го занимал должность вице-мэра Краснодара. В сентябре 2017 года Копайгородский был утвержден на должность заместителя губернатора Краснодарского края, занимался курированием внутренней и кадровой политики и вопросами региональной безопасности.

8 сентября сообщалось, что новым главой министерства внутренних дел Республики Крым назначен генерал-майор Павел Каранда.

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