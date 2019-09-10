Канатную дорогу хотят построить на средства инвесторов в Воронеже

Канатная дорога от Советской площади до парка «Алые паруса» с остановкой у Петровского острова в Воронеже обойдется частным инвесторам в 350 млн рублей. Об этом сообщил глава города Вадим Кстенин на пресс-конференции, посвященной конкурсу на разработку концепции развития Петровской набережной.

По его словам, это предварительная стоимость и приблизительный маршрут. «В случае строительства такой дороги она будет пользоваться спросом», — цитирует Кстенина ИА «Абирег».

Руководитель регионального департамента архитектуры Андрей Еренков отметил, что проектирование первой очереди Петровской набережной может начаться уже в 2020 году. Проект развития общественного пространства будет разделен на несколько этапов.