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Пятерых рыбаков на лодке спасли в Баренцевом море

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району приняли участие в спасательной операции в Баренцевом море. Как сообщает пресс-служба ведомства, работы по поиску лодки с пятью гражданами проходили 29 августа.

Поздно вечером в этот день поступило сообщение о терпящей бедствие моторной лодке в Баренцевом море. Через 50 минут пограничникам удалось отыскать её в двух милях северо-восточнее полуострова Немецкий, пишет ИА «Би-порт».

Лодка была отбуксирована к берегу, а находящиеся на ней мужчины пояснили, что на ней сломалась силовая установка, из-за чего их вынесло в открытое море. Медицинская помощь спасённым не потребовалась.

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