Экотропу обустроят в Кингисеппском районе Ленобласти

Новый экомаршрут оборудуют до конца года на территории государственного природного заказника «Дубравы у деревни Велькота» в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Трасса будет проходить по самым живописным и интересным местам с вековыми дубами. В частности, туристы смогут посетить старинный парк родового имения Блоков, разбитый на Ордовикском плато, информирует телеканал «78». В общей сложности в Ленобласти планируют сделать 15 экологических троп.

Напомним, в Сергиевом Посаде Московской области вырастет до 140 га площадь заказника «Гремучий водопад на реке Вендиге». Это позволит сохранить ландшафтные образования, экосистему и места паломничества.