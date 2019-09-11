Определены «Экспортеры года» в Центральном федеральном округе

В Центральном федеральном округе (ЦФО) единой окружной конкурсной комиссией определены 10 победителей Всероссийской премии «Экспортер года». Лидерами стали как представители малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия.

В «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «малое и среднее предпринимательство» победителем стала столичная компания ООО НПФ «Поток Интер»: разработчик и производитель установок обеззараживания воздуха по российской технологии «Поток», которая уничтожает все виды микроорганизмов и вирусов. В категории «Крупный бизнес» в данной номинации победила «Фаберлик» — крупнейшая российская компания на рынке прямых продаж, производитель уникальной запатентованной кислородной косметики, продуктами которой ежедневно пользуются 8 млн потребителей.

В номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории МСП победу одержала компания из Московской области «Плодоимпорт». Компания предлагает продукты марки «Дядя Ваня», экспортное направление развивается с 2015 года. Компания «Инфаприм» — единственный российский производитель заменителей грудного молока и специализированного питания для детей и взрослых с полным производственным циклом в России — победила в категории «Крупный бизнес» в этой же номинации победила в категории «Крупный бизнес» в этой же номинации.

В номинации «Экспортер года в сфере услуг» в категории «Крупный бизнес» победила компания «РЖД-Логистика» — крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор.

В номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории МСП победу одержала столичная компания «ЭкоДекор», которая производит оборудование для квестов. В категории «Крупный бизнес» в данной номинации победила компания «ТВЭЛ», входящая в госкорпорацию «Росатом», а в номинации «Прорыв года» категории МСП первое место досталось компании «Нейрософт» из Ивановской области. Компания является российским производителем оборудования для нейрофизиологии, функциональной диагностики, терапии, аудиологии и реабилитации.

Как отметил генеральный директор АО «Российский экспортный центр» «Андрей Слепнев, финал Премии состоится в ноябре. Борьба за лидерство, разгорающаяся в каждом федеральном округе, говорит о возрастающей роли внешнеэкономической деятельности в российском бизнесе, заявил он.

Наибольшее количество победителей и призеров получили экспортеры из Москвы и Московской области. Среди победителей — компании из Владимирской, Ивановской, Рязанской, Костромской областей.

«Москва является лидером российского экспорта», – отметил генеральный директор Московского экспортного центра, подведомственного департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кирилл Ильичев.

По его словам, российская столица стала «идеальной стартовой площадкой» для выхода на зарубежные рынки. «На окружном этапе премии «Экспортер года» в сферах экспорта услуг и высоких технологий малые и средние предприятия из Москвы занимают весь пьедестал почета — все три первые места», — обратил он внимание.

«Столичные экспортеры лидируют в сферах промышленности, высоких технологий и услуг, причем как в категории малого и среднего предпринимательства, так и в крупном бизнесе. Кроме того, крупные компании из Москвы лидируют по экспорту агропромышленного комплекса, — добавил Ильичев. — Развитие экспортного направления столичного бизнеса — это приоритетная задача Московского экспортного центра».

В прошлом году ЦФО занял первое место по объемам несырьевого неэнергетического экспорта, отправив за рубеж товаров более чем на $50 млрд. В структуре экспорта — оборудование и техника, продукция АПК, металлургии, химической промышленности.

Окружной этап в ЦФО — пятый по счету, победители всех восьми окружных этапов встретятся в финале Всероссийского конкурса на соискание Премии «Экспортер года» в ноябре 2019 г в Москве на форуме «Сделано в России».