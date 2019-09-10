День трезвости пройдет в Курске

Акция «Всероссийский день трезвости» состоится 11 сентября на Театральной площади Курска. Гражданам напомнят о необратимом действии спиртных напитков на организм человека.

С 14:00 до 16:00 будут работать специалисты мобильного центра здоровья, областной клинической наркологической больницы, пишет «Курская правда». Желающие пройдут анкетирование и компьютерное тестирование, узнают о способах профилактики чрезмерного употребления алкоголя.

Участников акции ждут спортивные состязания, тематические конкурсы и викторины, мастер-классы по кроссфиту и роллер-школа, а также историческое фехтование.