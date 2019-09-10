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Обвинившую Неймара в изнасиловании модель заподозрили в ложном доносе

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Фото: youtube.com
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Модель Нажилу Триндади, обвинившую форварда бразильской сборной по футболу Неймара в изнасиловании, заподозрили в ложном доносе и вымогательстве. Об этом 10 сентября сообщает ТАСС.

В отношении 26-летней девушки и ее экс-супруга Эстивенса Алвеса полиция бразильского штата Сан-Паулу возбудила уголовное дело. Материалы направлены в прокуратуру, где будет решаться вопрос о том, достаточно ли собрано улик для обращения в суд и предъявления Триндади и Алвесу обвинений.

Заявление об изнасиловании модель написала в мае. По ее словам, это произошло в парижском отеле 15 мая, но сразу обратиться во французскую полицию она якобы побоялась, поэтому сообщила о произошедшем только после возвращения в Бразилию.

Кроме того, СМИ писали, что спортсмен опубликовал в интернете интимные фото своей «жертвы», что по бразильским законам является преступлением.

Неймару грозило до пяти лет тюрьмы. Сам футболист все обвинения модели отвергал, а его отец назвал слова девушки шантажом.

В июне Триндади заподозрили в вымогательстве, а в августе бразильский суд отклонил ее иск об изнасиловании за отсутствием свидетельств. При этом уголовное дело не закрыли и пообещали в случае появления улик продолжить расследование.

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