Минприроды Карелии решит судьбу брошенной в клетке медведицы

Минприроды Карелии держит на контроле ситуацию с оставленной в клетке медведицей, которую нашли около поселка Куркиёки в Лахденпохском районе. По данным отдела мониторинга и использования охотничьих ресурсов, животное принадлежит частной организации.

В ходе осмотра места выявлены признаки ненадлежащего содержания медведицы, сообщает ИА «Карелinform». Направлено заявление в отделение полиции на проверку по ст. 245 УК РФ.

В министерстве отметили, что в случае доказанных нарушений будут приниматься соответствующие меры.