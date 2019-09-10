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Минприроды Карелии решит судьбу брошенной в клетке медведицы

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Минприроды Карелии держит на контроле ситуацию с оставленной в клетке медведицей, которую нашли около поселка Куркиёки в Лахденпохском районе. По данным отдела мониторинга и использования охотничьих ресурсов, животное принадлежит частной организации.

В ходе осмотра места выявлены признаки ненадлежащего содержания медведицы, сообщает ИА «Карелinform». Направлено заявление в отделение полиции на проверку по ст. 245 УК РФ.

В министерстве отметили, что в случае доказанных нарушений будут приниматься соответствующие меры.

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