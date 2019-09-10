СКР возбудил дело после предоставления ярославским сиротам аварийного жилья

Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений СМИ о том, что в Ярославской области для детей-сирот построили дом, не пригодный для проживания. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщила пресс-служба СКР.

«По результатам проведенной доследственной проверки по озвученным СМИ фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — сообщили в Следственном комитете.

Дом в поселке Борисоглебский Ярославской области построили за счет средств областного бюджета. Несмотря на многочисленные недоработки, районная администрация в 2015 году приняла дом в эксплуатацию. Впоследствии региональные органы государственного строительного надзора проверили его и выявили недочеты, но местная администрация ничего не предприняла, чтобы их устранить.

В данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и выявляют должностных лиц, причастных к преступлению.

9 сентября портал «76.ru» сообщил, что ситуацией с непригодным для жилья домом с гнилыми полами и покрытыми плесенью стенами заинтересовался региональный уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин. В этой связи он обратился в Следственный комитет.

В феврале сообщалось, что до конца 2019 года должны быть определены критерии, по которым дома будут признавать аварийными. Это следует из паспорта национального проекта «Жилье и городская среда», который был опубликован на сайте правительства России 20 февраля.