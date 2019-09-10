В Нижегородской области загорелся склад для хранения масла

Ангар, предназначенный для хранения масла, горит в промзоне «Кудьминская» в Нижегородской области. Об этом 10 сентября сообщается на странице главного управления МЧС по региону во «ВКонтакте».

Уточняется также, что площадь пожара уже составила 10 тыс. кв м.

Согласно информации «РИА Новости», сообщение о возгорании поступило в единую диспетчерскую службу после 18:00. «Горит склад горюче-смазочных материалов. Других подробностей не знаем, информации о пострадавших не имеется»,— сообщили в ЕДС.

28 августа пожар произошел на заводе «Красное Сормово» в Нижегородской области. Пламя вспыхнуло на строящемся сухогрузе проекта RSD59 из-за вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. При возгорании пострадали три работника судоверфи, двое из которых позднее скончались.