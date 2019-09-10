Гран-при имени Стенина достался фотожурналисту из Италии

Гран-при Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина получил итальянский фотограф Габриэле Чеккони за серию «Отверженные и земля», сообщает 10 сентября «РИА Новости».

«Высшая награда конкурса, Гран-при, вручена итальянскому фотографу Габриэле Чеккони за серию «Отверженные и земля», — говорится в сообщении.

Главными героями серии являются вынужденные беженцы рохинджа из южных территорий Бангладеш, находящиеся на грани уничтожения из-за непригодных для жизни условий в лагерях, где они проживают.

«Это настоящая привилегия — иметь возможность состязаться с другими талантливыми фотографами в память о нашем молодом коллеге, который погиб, исполняя профессиональный долг. Память формирует нас, и этот конкурс помогает сохранить живой личность Андрея Стенина и продолжить его труд в работах конкурсантов», — заявил победитель конкурса Чеккони.

Фотограф выразил надежду, что его победа поможет донести историю рохинджа до большего числа людей. Отмечается, что тема беженцев и вынужденной миграции стала сквозной для конкурса 2019 года.

Помимо Чеккони, победителями в различных номинациях стали фотожурналисты из разных стран.

В номинации «Главные новости» первое место получили фотограф из Франции Самира Аль Думи за работу «От одного конфликта к другому» и журналистка Китра Кахана из США с ее фотохроникой «Караван мигрантов» о беженцах из Центральной Америки в мексиканской Тихуане.

Фотография «Распил» Джастина Салливана из ЮАР стала лучшей одиночной работой в номинации «Моя планета». На снимке изображен африканский слон, расчлененный браконьерами. Работа «Моя Якутия» россиянина Алексея Васильева одержала победу среди серий снимков в этой же номинации.

Лучшей среди одиночных фотографий в спортивной номинации стала фотография матча по водному поло «Решающий удар» индийского фотографа Аянава Сил, а среди серий — «Одинокий олимпиец» в объективе россиянина Алексея Филиппова.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА «Россия сегодня», ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.

Андрей Стенин погиб в возрасте 33 лет 6 августа 2014 года. Он попал под обстрел украинских силовиков в районе города Снежное в Донбассе. Автомобиль, на котором журналист ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин указом президента РФ посмертно награжден орденом Мужества. В ДНР его посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени.