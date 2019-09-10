Толпа девушек и мужчин избила и ограбила жителя Петербурга

Толпа мужчин и девушек избила и ограбила 26-летнего молодого человека в Санкт-Петербурге. Драку зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения, ролик публикует РЕН ТВ во вторник, 10 сентября.

Инцидент произошел в ночь на 7 сентября. По словам пострадавшего, он шел в компании с тремя друзьями, в то время как мимо них прошли три девушки и двое мужчин.

«У нас спросили сигареты. Мы сказали: «У нас нет». Девушка начинает после этого агрессировать. Драки было не избежать. Произошла небольшая драка, секунд 5–10. Разошлись», — сказал пострадавший.

После конфликта петербуржец обнаружил, что у него пропал портфель. По имеющейся информации, в сумке были MacBook 12 inch, фотоаппарат Nikon L810 и штатив к нему, часы Apple Watch 4 series. Весь набор пропавших вещей молодой человек оценил в 300 тыс. рублей.

Пострадавший решил догнать девушек и забрать портфель, но столкнулся с агрессивным поведением похитителей.

«Кричу: «Отдайте портфель!» Они начали орать матом. На меня пошли два парня. Я понимаю, что не справлюсь. Обхожу машину, и всё. Дальше темнота», — продолжил молодой человек.

Друзья потерпевшего подбежали к нему, когда он уже лежал на асфальте. Рядом с ним находился сотрудник полиции, который побежал за злоумышленниками и задержал одну из девушек.

Избитого молодого человека госпитализировали. У него диагностировали многочисленные повреждения — гематомы, перелом носа, сотрясение мозга.

В конце августа сообщалось, что подростки избили продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.