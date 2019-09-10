Открытие бизнеса в жилых домах Башкирии будут согласовывать с жильцами

В курултае Башкирии намерены рассмотреть на ближайшем пленарном заседании законопроект, согласно поправкам которого перевод жилого помещения в нежилое должен согласовываться со всеми собственниками жилья в доме.

Председатель башкирского парламента Константин Толкачев отметил, что первые этажи зачастую выкупаются под коммерческую недвижимость. «Бизнес при этом до сих пор мало считался с интересами жильцов дома. Граждане, проживающие в соседних квартирах, нередко вынуждены терпеть излишний шум, неприятные запахи, другие неудобства», — цитирует Толкачева «МедиаКорСеть».

Парламентарий добавил, что факты нарушения требований к порядку перевода жилого помещения в нежилое станут основанием для проведения внеплановой проверки.