В СК заявили еще о двух расследованиях по делу Промсвязьбанка

Следственный комитет (СК) России подозревает экс-владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых помимо растраты в причинении ущерба путем обмана и легализации денежных средств.

«Следственный комитет расследует дело, возбужденное в отношении Ананьевых, по факту растраты в составе организованной группы имущества Промсвязьбанка на сумму более 66 млрд рублей и $575 млн», — цитирует ТАСС следователя.

По его словам, дела возбуждены по ч. 4 ст. 160 УК России («Растрата»), п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 («Причинение ущерба путем обмана»), п. «а», «б» ст. 174 прим. 1 («Легализация денежных средств»)».

Во вторник, 10 сентября, на заседании Басманного суда Москвы рассматривается ходатайство о заочном аресте Алексея Ананьева. На данный момент братьям предъявлены заочные обвинения только по статье о растрате, оба объявлены в международный розыск.

Всего же в Главном следственном управлении СК расследуются несколько уголовных дел, в том числе о растрате 102 млрд рублей Промсвязьбанка и причинении ущерба банку путем обмана на 100 млрд рублей без признаков хищения.

30 мая Арбитражный суд Москвы арестовал имущество братьев Ананьевых и бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка на сумму до 282,2 млрд рублей.

В декабре 2017 года Центробанк России обнаружил манипуляции с продажей акций Промсвязьбанка, которые были выкуплены у ряда негосударственных пенсионных фондов. В тот же день стало известно, что Дмитрий Ананьев уехал из России. В конце 2018 года Промсвязьбанк подал иск к бывшим владельцам и руководству. Тогда в банке заявили о ведении работы по возврату активов, выведенных экс-владельцами за границу.