Госдеп ввел санкции против двух сотрудников СК из Сургута

США вводят санкции против сотрудников российских следственных органов. Об этом сообщил Госдепартамент Соединенных Штатов.

Речь идет о руководящих работниках сургутского управления ведомства. Их зовут Владимир Ермолаев и Степан Ткач. Санкции связаны с делом о запрете в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». В Госдепе заявили о наличии неоспоримых доказательств того, что эти сотрудники применяли пытки к членам организации во время обыска в ее штаб-квартире в городе, который проходил 15 февраля 2019 года. От их действий пострадали не менее семи человек, отметили в ведомстве.

Решение о запрете деятельности «Свидетелей Иеговы» вынесено Орловским областным судом 14 июня 2016 года. «Общество свидетелей Иеговы» внесли в список запрещенных организаций.

20 апреля 2017 года Верховный суд РФ признал российское представительство «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил его работу на территории страны. Всё имущество было конфисковано.

На момент запрета в организации состояли более 2,2 тыс. религиозных групп, в которые могли входить около 175 тыс. человек.