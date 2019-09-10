Правительство оценит эффект от строительства автомагистралей

Минэкономразвития предложило оценивать социально-экономический эффект от строительства транспортных проектов с господдержкой, чтобы более оптимально использовать средства из бюджета. После проверки каждой планируемой магистрали будет приниматься решение о формах и объемах ее господдержки, говорится в письме первого вице-премьера Антона Силуанова президенту России Владимиру Путину, которое есть в распоряжении «Известий».

По данным издания, новый документ позволит выяснить, сколько составит прирост ВВП и поступления в бюджет от реализации той или иной транспортной стройки. В случае автодорог будут оцениваться экономия времени в пути пассажиров и грузов, агломерационный эффект и повышение безопасности.

Ведомство уже оценило по новому документу магистраль Москва–Казань. В дальнейшем планируется изучить трассу М-7, магистраль Европа — Западный Китай и высокоскоростную магистраль Москва — Санкт-Петербург.

В Минэкономразвития отметили, что окончательное утверждение проекта методики состоится осенью 2019 года. Какие меры могут быть приняты по итогам проверки инфраструктурных объектов — пока неясно, однако в ведомстве подчеркнули, что окончательное решение по той или иной стройке останется на усмотрение заинтересованных сторон.

Готовящуюся методику позитивно оценил, в частности, директор института стратегического анализа ФБК Grand Thornton Игорь Николаев. По его мнению, прогнозировать социально-экономические эффекты от инфраструктурных проектов необходимо.

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