Прямой эфир

Фестивальный оркестр имени Бриттена–Шостаковича даст пять концертов в России

0
Фото: Культура.рф/culture.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фестивальный оркестр имени Бриттена–Шостаковича при поддержке ПАО «НК «Роснефть» и британской компании ВР даст пять концертов в России в рамках своего первого концертного тура.

«В музыке разочароваться нельзя»
Дирижер Юрий Темирканов — о влюбленности в профессию, сказках маэстро и умении не мешать оркестру

На площадке образовательного центра «Сириус» в Сочи 9 сентября состоялся первый концерт, второй пройдет сегодня. Также мероприятия запланированы в Москве 12 и 14 сентября в Большом зале Московской консерватории и в Санкт-Петербурге 15 сентября в Большом зале академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича.

Кроме того, оркестр даст семь концертов на ведущих площадках в Великобритании.

По словам политолога Михаила Делягина, последний период в отношениях Великобритании и России эксперты назвали «холодной войной в миниатюре». Он подчеркнул, что сегодня Соединенное Королевство пытается обрести новую идентичность, в связи с чем многие заговорили о «разрядке» в отношениях с Москвой.

«Символом новой Антанты может стать оркестр Бриттена–Шостаковича, который спонсируют «Роснефть» и BP — две крупнейшие корпорации России и Британии, которые давно уже являются стратегическими партнерами. Напомним, что BP ко всему прочему — крупнейший миноритарный акционер «Роснефти». Музыкальный диалог, прообразом которого стала легендарная дружба великих композиторов XX столетия, — это, судя по всему, попытка вновь — уже который раз в истории — нащупать точки соприкосновения двух наций, двух культурных традиций», — отметил Делягин.

Фестивальный оркестр имени Бриттена–Шостаковича — это уникальный двунациональный оркестр, объединяющий лучших молодых музыкантов из России и Великобритании. Создание оркестра приурочено к проведению Года музыки России и Великобритании в 2019 году. По замыслу авторов проекта музыкальный коллектив должен объединить самых талантливых артистов и ценителей искусства двух стран и укрепить российско-британские культурные связи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Итальянское трио Il Volo отметит 10-летие концертом в России
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019