Фестивальный оркестр имени Бриттена–Шостаковича даст пять концертов в России

Фестивальный оркестр имени Бриттена–Шостаковича при поддержке ПАО «НК «Роснефть» и британской компании ВР даст пять концертов в России в рамках своего первого концертного тура.

На площадке образовательного центра «Сириус» в Сочи 9 сентября состоялся первый концерт, второй пройдет сегодня. Также мероприятия запланированы в Москве 12 и 14 сентября в Большом зале Московской консерватории и в Санкт-Петербурге 15 сентября в Большом зале академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича.

Кроме того, оркестр даст семь концертов на ведущих площадках в Великобритании.

По словам политолога Михаила Делягина, последний период в отношениях Великобритании и России эксперты назвали «холодной войной в миниатюре». Он подчеркнул, что сегодня Соединенное Королевство пытается обрести новую идентичность, в связи с чем многие заговорили о «разрядке» в отношениях с Москвой.

«Символом новой Антанты может стать оркестр Бриттена–Шостаковича, который спонсируют «Роснефть» и BP — две крупнейшие корпорации России и Британии, которые давно уже являются стратегическими партнерами. Напомним, что BP ко всему прочему — крупнейший миноритарный акционер «Роснефти». Музыкальный диалог, прообразом которого стала легендарная дружба великих композиторов XX столетия, — это, судя по всему, попытка вновь — уже который раз в истории — нащупать точки соприкосновения двух наций, двух культурных традиций», — отметил Делягин.

Фестивальный оркестр имени Бриттена–Шостаковича — это уникальный двунациональный оркестр, объединяющий лучших молодых музыкантов из России и Великобритании. Создание оркестра приурочено к проведению Года музыки России и Великобритании в 2019 году. По замыслу авторов проекта музыкальный коллектив должен объединить самых талантливых артистов и ценителей искусства двух стран и укрепить российско-британские культурные связи.