Прямой эфир

Моряки в Приморье вытащили из воды северокорейского рыбака

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские моряки спасли рыбака из Северной Кореи, который плавал на кусках пенопласта у берегов Приморья. Об этом 10 сентября «РИА Новости» рассказал представитель регионального пограничного управления УФСБ России.

«Его вчера передали пограничникам. По виду с рыбаком все нормально, его вскоре отправят на родину», — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что по рассказам моряков, пострадавший пробыл в воде около 10 часов. После спасения его напоили чаем.

На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, видно, как кореец плывет на кусках пенопласта, а моряки вытаскивают его на борт своего судна с помощью спасательного круга.

Как пишет «РИА Новости», 7 сентября российские пограничники доложили о сотнях иностранных судов, которые скопились в бухтах на севере Приморья из-за тайфуна «Линлин», в их числе было около 150 шхун из Северной Кореи. Для контроля за обстановкой в этот район были направлены дополнительные силы, а пограничники проводили рейдовые мероприятия для предотвращения высадки иностранных рыбаков на берег.

На минувших выходных после тайфуна в Приморском крае было зарегистрировано 270 нарушений электроснабжения, а ночью 8 сентября тайфун «Линлин» принес в Приморье дожди и штормовой ветер с порывами до 37 м/с. Во Владивостоке обрушилась часть моста в районе улицы Щитовой. Около 90 млн рублей из краевого бюджета направят на ликвидацию последствий стихии в Хасанском районе, 60 из них уйдут на ремонт дорог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Хабаровске из-за тайфуна «Линлин» сел летевший в Пекин самолет
Приморье готовится к тайфуну «Линлин»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019