Моряки в Приморье вытащили из воды северокорейского рыбака

Российские моряки спасли рыбака из Северной Кореи, который плавал на кусках пенопласта у берегов Приморья. Об этом 10 сентября «РИА Новости» рассказал представитель регионального пограничного управления УФСБ России.

«Его вчера передали пограничникам. По виду с рыбаком все нормально, его вскоре отправят на родину», — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что по рассказам моряков, пострадавший пробыл в воде около 10 часов. После спасения его напоили чаем.

На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, видно, как кореец плывет на кусках пенопласта, а моряки вытаскивают его на борт своего судна с помощью спасательного круга.

Как пишет «РИА Новости», 7 сентября российские пограничники доложили о сотнях иностранных судов, которые скопились в бухтах на севере Приморья из-за тайфуна «Линлин», в их числе было около 150 шхун из Северной Кореи. Для контроля за обстановкой в этот район были направлены дополнительные силы, а пограничники проводили рейдовые мероприятия для предотвращения высадки иностранных рыбаков на берег.

На минувших выходных после тайфуна в Приморском крае было зарегистрировано 270 нарушений электроснабжения, а ночью 8 сентября тайфун «Линлин» принес в Приморье дожди и штормовой ветер с порывами до 37 м/с. Во Владивостоке обрушилась часть моста в районе улицы Щитовой. Около 90 млн рублей из краевого бюджета направят на ликвидацию последствий стихии в Хасанском районе, 60 из них уйдут на ремонт дорог.